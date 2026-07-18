Губернатор Джакарты разрешил чиновникам не спать ради финала чемпионата мира-2026

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг разрешил государственным служащим столицы Индонезии не спать ночью ради просмотра финала чемпионата мира-2026, если это не отразится на их работе.

«Если есть госслужащие Джакарты, которые хотят посмотреть матч — пожалуйста, смотрите. Главное, чтобы работа от этого не страдала, даже несмотря на то, что игра будет ночью. Это касается и тех, кто собирается на коллективный просмотр на стадионе», — приводят слова Анунга местные СМИ.

Он также отметил, что сам планирует присоединиться к публичному просмотру матча на Международном стадионе Джакарты.

В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина. Решающий матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.