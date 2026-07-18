Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место ЧМ по футболу — 2026 19 июля

Франция и Англия встретятся в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На этой странице появится счет матча после его окончания.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.

19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Прямую трансляцию игры покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.