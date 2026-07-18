Карасев о чемпионате мира-2026: «Главное впечатление — играют без остановок»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» оценил работу судей на чемпионате мира-2026.

— Павел Каманцев рассказывал, что российским судьям порекомендовали смотреть матчи чемпионата мира. Вы следили за турниром?

— Да, практически все смотрел, особенно то, что транслировалось в нормальное время. По ночам пропускал матчи, честно скажу. Хотя в записи все изучали. А то если допоздна посидишь, то следующий день полностью потерян. У нас же идет собственная подготовка к сезону — нужно высыпаться, чтобы проводить качественные тренировки.

— Есть ли моменты, которые вы для себя подметили?

— Главное впечатление: футбол идет без остановок! Как обычно бывает: в концовке футболисты начинают хвататься за заднюю или приводящую мышцу. Зовут врачей. Время идет, все нервничают — одна команда проигрывает, бежит поднимать человека с поля, провоцирует конфликт. И для судьи это головная боль, тем более когда лишние красные карточки в конце игры. На чемпионате мира не так — все играют в футбол! Кто действительно получил травму — того меняют. У кого легкое повреждение — 10 секунд полежал, врачи не нужны, встал и побежал.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.