Порро перед финалом ЧМ-2026: «Невозможно остановить Месси, нам нужно сосредоточиться на себе»

Защитник сборной Испании Педро Порро поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с Аргентиной.

«Лионель Месси? Мое мнение, он лучший во все времена. Невозможно его остановить. Нам нужно больше сосредоточиться на себе. Так мы обыграли Францию — нейтрализовали их сильные стороны», — приводит слова Порро Cope.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.