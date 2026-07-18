Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за грозового фронта

Сборная Испании не смогла провести утреннюю тренировку перед финалом чемпионата мира-2026 из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает COPE.

По протоколу безопасности в США, тренировочные занятия спортивных команд приостанавливаются при обнаружении молний в радиусе восьми миль от спортивной площадки.

Национальная сборная была вынуждена перенести занятие с 11.00 по местному времени на полчаса позже. Из-за приближающегося грозового фронта сотрудники стадиона не разрешили команде провести тренировку.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.