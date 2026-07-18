L'Equipe: Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан приступит к работе в сборной Франции с 1 сентября, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в документах, которыми обменялись обе стороны, дата 1 сентября была выбрана для подписания контрактов Зидана и его тренерского штаба. Ранее СМИ сообщали о том, что стороны планируют подписать в июле четырехлетнее соглашение. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.

Во вторник Франция проиграла Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026. Французской сборной предстоит провести матч за третье место против сборной Англии, который станет последним под руководством Дидье Дешама. Матч Франция — Англия начнется в ночь на 19 июля. Начало — в 00.00 мск.