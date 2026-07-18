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Сегодня, 20:22

Инфантино за время ЧМ-2026 пролетел 91 тысячу км и посетил почти половину матчей

Руслан Минаев

Президент ФИФА Джанни Инфантино пролетел около 91,7 тысячи км между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Bloomberg.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 сборных на территории трех стран — США, Канады и Мексики. К концу турнира Инфантино посетил почти половину из 104 матчей. За время турнира президент ФИФА 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.

Самый долгий перелет Инфантино совершил 26 июня, когда его самолет пролетел более 8851 км. После просмотра встречи в Филадельфии он провел ночь в Майами и вылетел в Даллас, где ненадолго посетил сборную Иордании. Через полтора часа он отправился в Сиэтл для просмотра другой игры, после матча вернулся в Майами.

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Общая дистанция, которую преодолел Инфантино, эквивалентна двукратному обходу экватора Земли. Использование самолета оплачивает ФИФА. Отмечается, что перелеты главы организации могут обойтись более чем в 350 тысяч долларов только на авиационное топливо и привести к выбросам более 700 тонн диоксида углерода, что примерно равно годовому следу 40 американцев.

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В ночь на воскресенье Англия и Франция сыграют в матче за третье место. Победитель турнира определится по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск.

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