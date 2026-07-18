Инфантино за время ЧМ-2026 пролетел 91 тысячу км и посетил почти половину матчей

Президент ФИФА Джанни Инфантино пролетел около 91,7 тысячи км между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Bloomberg.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 сборных на территории трех стран — США, Канады и Мексики. К концу турнира Инфантино посетил почти половину из 104 матчей. За время турнира президент ФИФА 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.

Самый долгий перелет Инфантино совершил 26 июня, когда его самолет пролетел более 8851 км. После просмотра встречи в Филадельфии он провел ночь в Майами и вылетел в Даллас, где ненадолго посетил сборную Иордании. Через полтора часа он отправился в Сиэтл для просмотра другой игры, после матча вернулся в Майами.

Общая дистанция, которую преодолел Инфантино, эквивалентна двукратному обходу экватора Земли. Использование самолета оплачивает ФИФА. Отмечается, что перелеты главы организации могут обойтись более чем в 350 тысяч долларов только на авиационное топливо и привести к выбросам более 700 тонн диоксида углерода, что примерно равно годовому следу 40 американцев.

В ночь на воскресенье Англия и Франция сыграют в матче за третье место. Победитель турнира определится по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск.