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Сегодня, 15:15

Шеф-редактор испанского топ-издания: «Аргентина — фаворит в финале ЧМ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лионель Месси.
Фото Reuters

Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026.

— Кого считаете фаворитом финала? — спрашиваю Кастро.

— Для меня фаворит — Аргентина. Потому что она — действующий чемпион мира и у нее есть Лео Месси, который на сегодня лучший игрок турнира. А еще у аргентинцев — невероятный соревновательный дух. Эти три причины заставляют меня думать именно так.

— С другой стороны, у Аргентины и до Англии все до единого матчи плей-офф получились чрезвычайно сложными, несмотря на внешне легкую сетку — Кабо-Верде, Египет, Швейцария.

— Это — чемпионат мира. В наше время очень тяжело обыграть любого, откровенно слабых соперников сейчас в плей-офф не существует. Да, у аргентинцев были сложности с первыми пропущенными голами, и им приходилось отвоевывать преимущество у соперников, отыгрываться и забивать решающие мячи в концовках. Но, по-моему, это только демонстрирует дух этой команды.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).

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