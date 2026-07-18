Франция — Англия: где смотреть прямую трансляцию матча за 3-е место ЧМ-2026
Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит — в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
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«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.
Франция на стадии 1/2 финала проиграла Испании со счетом 0:2. Англия в полуфинале турнира уступила Аргентине в концовке матча (1:2).
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