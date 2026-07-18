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Сегодня, 16:00

Франция — Англия: где смотреть прямую трансляцию матча за 3-е место ЧМ-2026

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборная Англии по футболу.
Фото Getty Images

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит — в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Франция на стадии 1/2 финала проиграла Испании со счетом 0:2. Англия в полуфинале турнира уступила Аргентине в концовке матча (1:2).

Франция&nbsp;&mdash; Англия.Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026

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