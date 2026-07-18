Надаль поддержал сборную Испании перед финалом ЧМ-2026

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал в своих соцсетях пост в преддверии финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.

«С детства футбол был одним из моих главных увлечений. Мне всегда нравилось играть, смотреть матчи и болеть за нашу сборную. Я до сих пор помню те эмоции, которые испытал, когда был на финале 2010 года в ЮАР. Мы никогда этого не забудем! Завтра у нас будет еще одна возможность насладиться одним из исторических матчей против сборной и страны, которые я очень уважаю и которыми восхищаюсь. Вперед, Испания!» — написал Надаль.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.