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Франция — Англия: прямая трансляция матча за 3-е место ЧМ по футболу начнется в 22.00

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место ЧМ по футболу — 2026 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

Прямую трансляцию игры покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Франции закончила групповой этап на первой строчке в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла в 1-м туре группового этапа Сенегал (3:1), во 2-м туре — Ирак (3:0) и в 3-м туре Норвегию (4:1). В 1/16 финала французы крупно прошли Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), в четвертьфинале — Марокко (2:0), но на стадии 1/2 финала Франция проиграла Испании (0:2).

Англия заняла первое место в группе L, набрав 7 очков. Британцы обыграли в 1-м туре группового этапа Хорватию (4:2), во 2-м туре — Гану (0:0) и в 3-м туре Панаму (2:0). В 1/16 финала команда Томаса Тухеля победила ДР Конго (2:1), в 1/8 финала — хозяев турнира Мексику (3:2), в четвертьфинале финала — Норвегию в дополнительное время (2:1), но на стадии 1/2 финала англичане проиграли Аргентине в концовке матча (1:2).

Усман Дембеле и&nbsp;Джуд Беллингем.Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026

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