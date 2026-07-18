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Сегодня, 18:49

Тренировка сборной Испании перед финалом ЧМ-2026 была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий

Сергей Филин

Утренняя тренировка сборной Испании перед финальным матчем чемпионата мира-2026 с Аргентиной была перенесена из-за грозового фронта, сообщает The Athletic.

По протоколу безопасности в США, тренировочные занятия спортивных команд приостанавливаются при обнаружении молний в радиусе восьми миль от спортивной площадки. Ситуация перепроверяется каждые полчаса до полного прекращения грозы.

Из-за этого сборная Испании начнет тренировку не в 11.00 по местному времени, как было запланировано, а в 11.30. При этом представители стадиона, на котором проходит подготовка сборных к финалу, не исключают переноса занятия на более позднее время.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Стадион &laquo;Метлайф&raquo;.Американские Мытищи и арена за полтора миллиарда долларов: где пройдет финал чемпионата мира-2026
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