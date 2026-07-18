Иньеста: «Полностью закрыть Месси невозможно. Испания должна навредить Аргентине своей игрой»

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Андрес Иньеста поделился мнением о том, как испанцам остановить аргентинского форварда Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.

«Полностью закрыть его невозможно. Вопрос скорее в том, насколько Испания сможет навредить Аргентине своей собственной игрой — создавать моменты и реализовывать их, когда они появляются. О Месси нет слов — я просто не знаю, как это описать. Решимость, убежденность и все, что он делает в каждом матче, — перед этим остается только снять шляпу», — приводит Goal слова Иньесты.

Говоря о настрое, экс-футболист отметил, что игроки сборной Испании обязаны выходить на поле без тени страха.

«Со страхом играть нельзя. Они подходят к финалу с абсолютной уверенностью в себе. Каждый точно знает, что ему делать. Неважно, кто выходит на поле и на какой позиции, — они излучают ощущение, что все под контролем», — добавил Иньеста.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени.