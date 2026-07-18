Канчельскис о матче Франции и Англии за бронзу ЧМ-2026: «Они друг друга недолюбливают»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира-2026 между Францией и Англией.

«Противостояния Англии и Франции всегда были на высоте. Они друг друга недолюбливают. Кто быстрее восстановится к матчу — тот и победит. Не только физически, но и психологически. Обе команды перенесли очень сложные полуфиналы. Кто скорее найдет себя — тот и станет бронзовым призером», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место ЧМ-2026 в ночь на воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)