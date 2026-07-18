Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:41

Канчельскис о матче Франции и Англии за бронзу ЧМ-2026: «Они друг друга недолюбливают»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира-2026 между Францией и Англией.

«Противостояния Англии и Франции всегда были на высоте. Они друг друга недолюбливают. Кто быстрее восстановится к матчу — тот и победит. Не только физически, но и психологически. Обе команды перенесли очень сложные полуфиналы. Кто скорее найдет себя — тот и станет бронзовым призером», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место ЧМ-2026 в ночь на воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Канчельскис
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Ширер раскритиковал ФИФА за проведение матча за третье место на ЧМ-2026: «Просто нелепо»
Погода, дорогие билеты, новый формат с 48 сборными. Какие опасения насчет ЧМ-2026 оправдались, а какие — нет?
Дидье Дешам — один из величайших тренеров сборных в истории. Вспоминаем его 14-летнюю эпоху
Франция — Англия: где смотреть прямую трансляцию матча за 3-е место ЧМ-2026
Шеф-редактор испанского топ-издания: «Месси уже более великий, чем Пеле»
Франция — Англия: результат матча за 3-е место ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

The Guardian: МОК не намерен применять санкции к Инфантино

Возинья: «Для меня Месси лучший в мире. Играть против него было огромным удовольствием»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости