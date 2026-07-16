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Сегодня, 15:00

Испания — Аргентина: где смотреть трансляцию финала ЧМ-2026 по футболу

Финал чемпионата мира по футболу покажет «Матч ТВ»
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

Финал чемпионата мира по футболу — 2026 покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Испании в 1/2 финала обыграла Францию со счетом 2:0. Сборная Аргентины в полуфинале победила Англию со счетом 2:1.

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