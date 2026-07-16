Чемпионат мира по футболу

Финал чемпионата мира по футболу — 2026 пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). «СЭ» публикует информацию об арене.

«Метлайф Стэдиум» / MetLife Stadium

Местоположение: Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США)

Вместимость: 82 500 зрителей

Дата открытия: 10 апреля 2010 года

Другое название арены — «Нью-Йорк/Нью-Джерси». Ист-Ратерфорд — пригород Нью-Йорка (11 километров к западу от Манхэттена). На «Метлайф Стэдиум» проходят матчи НФЛ. Это домашняя арена «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Оба клуба владеют стадионом в равной доле. В 2025 году на «Метлайф» состоялся финал клубного чемпионата мира. Также это крупнейшая площадка для концертов мировых звезд. Здесь выступали Бейонсе, Тейлор Свифт, Metallica, Эд Ширан, The Weeknd и другие.

Арена появилась на месте стадиона «Джайентс», который был возведен в 1976 году. Стоимость строительства нового спортивного объекта составила 1,6 миллиарда долларов. Долгое время этот стадион был самым дорогим во всем мире.

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени Восточного побережья (ET)).