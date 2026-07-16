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Сегодня, 16:00

Франция — Англия: прогноз и ставка на матч за 3-е место ЧМ по футболу

Опубликован прогноз на матч за 3-е место Франция — Англия
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Игра пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз.

Коэффициент на матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

Аналитики отдают предпочтение трехцветным. На победу Франции дается коэффициент 2.01 (вероятность 52,6%). Успех Англии оценивается в 3.78 (вероятность 27,9%). На ничью предлагается — 3.83.

История личных встреч

В официальных встречах соперники встречались между собой 8 раз. У Франции — 3 победы, у Англии — 2, еще 3 встречи завершились вничью. Последний раз соперники встречались в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 2022 году. Тогда победу одержали французы со счетом 2:1.

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