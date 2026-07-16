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Сегодня, 15:45

Мостовой: «Когда Месси закончит играть — мы будем плакать!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Хочется посмотреть на всех тех, кто уже много лет упрекает Месси. Такой бред несут! Когда Месси закончит играть — мы будем плакать! Почему вы в свои 25 не можете играть так, как Месси делает это в 40 лет? Он просто волтузит всех молодых. Звезд, которые стоят более ста миллионов. Человек выходит и творит историю изо дня в день. Не может быть, чтобы Англия, имея полтора момента, выиграла матч. А вторая передача Месси? Правой ногой! Он отдал такую передачу, которую люди двумя ногами не отдадут. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв Англию (2:1). Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами в матче.

Давид Петросян

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Александр Мостовой
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