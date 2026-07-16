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Сегодня, 15:15

Франция — Англия: где смотреть матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

Матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу покажет «Кинопоиск»
Джуд Беллингем, игрок сборной Англии.
Фото Getty Images

Матч за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 между Францией и Англией эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Сервис в рамках долгосрочного сотрудничества с каналом «Матч ТВ» заключил соглашение на эксклюзивную трансляцию ряда встреч Кубка мира. Среди них — 24 матча группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая 1 полуфинал и матч за 3-е место.

Повтор матча Франция — Англия будет на «Матч ТВ» в 9.30 и 15.40 по московскому времени 19 июля.

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи Франция — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

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