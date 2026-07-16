Финалы чемпионатов мира по футболу: полный список чемпионов и финалистов
Чемпионат мира по футболу 2026 года является 23-м по счету. Чаще всех чемпионами мира становились бразильцы (пять раз), по общему числу попаданий в тройку сильнейших лидирует Германия (12).
Финалы чемпионатов мира по футболу
1930 — Уругвай 4:2 Аргентина
1934 — Италия 2:1 Чехословакия (доп. вр.)
1938 — Италия 4:2 Венгрия
1950 — Уругвай 2:1 Бразилия*
1954 — ФРГ 3:2 Венгрия
1958 — Бразилия 5:2 Швеция
1962 — Бразилия 3:1 Чехословакия
1966 — Англия 4:2 ФРГ (доп. вр.)
1970 — Бразилия 4:1 Италия
1974 — ФРГ 2:1 Нидерланды
1978 — Аргентина 3:1 Нидерланды (доп. вр.)
1982 — Италия 3:1 ФРГ
1986 — Аргентина 3:2 ФРГ
1990 — ФРГ 1:0 Аргентина
1994 — Бразилия 0:0 (пен. 3:2) Италия
1998 — Франция 3:0 Бразилия
2002 — Бразилия 2:0 Германия
2006 — Италия 1:1 (пен. 5:3) Франция
2010 — Испания 1:0 Нидерланды (доп. вр.)
2014 — Германия 1:0 Аргентина (доп. вр.)
2018 — Франция 4:2 Хорватия
2022 — Аргентина 3:3 (пен. 4:2) Франция
*В 1950 году финальный этап игрался по круговой системе, матч Уругвай — Бразилия был решающим
Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля.