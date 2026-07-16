Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:10

Мостовой не видит вины Тухеля в поражении сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 от Аргентины (1:2).

«После матча начали гнать на Тухеля. А что он мог сделать? Он же не на поле, там играют футболисты. Вы буквально три дня назад хвалили его за такое же решение, за которое сегодня осуждаете. Он правильно выпустил защитников, которые должны были выбивать мячи. Если бы не гениальный Месси, все бы сейчас хвалили Тухеля. Хорошо, что у него есть совесть, он вышел и взял все на себя. Хотя я не вижу здесь никакой вины тренера. Он что, должен был взять Райса, Беллингема и Андерсона за руки и побежать вместе с ними?» — сказал Мостовой «СЭ».

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия встретится с Францией в матче за третье место.

Давид Петросян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Томас Тухель

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Франция — Англия: прогноз и ставка на матч за 3-е место ЧМ по футболу
Губерниев о «Золотом мяче»: «Месси — претендент номер один, но давайте дождемся финала чемпионата мира»
Мостовой: «Когда Месси закончит играть — мы будем плакать!»
«Матч ТВ» назначил комментаторов Генича и Нагучева на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина
Мостовой назвал правильным возможное назначение Зидана в сборную Франции вместо Дешама
Колосков: «Помыл шею, сижу жду, а мне вместо полуфинала ЧМ Франция — Испания показывают наших специалистов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Англия: прогноз и ставка на матч за 3-е место ЧМ по футболу

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости