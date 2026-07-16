Мостовой не видит вины Тухеля в поражении сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 от Аргентины (1:2).

«После матча начали гнать на Тухеля. А что он мог сделать? Он же не на поле, там играют футболисты. Вы буквально три дня назад хвалили его за такое же решение, за которое сегодня осуждаете. Он правильно выпустил защитников, которые должны были выбивать мячи. Если бы не гениальный Месси, все бы сейчас хвалили Тухеля. Хорошо, что у него есть совесть, он вышел и взял все на себя. Хотя я не вижу здесь никакой вины тренера. Он что, должен был взять Райса, Беллингема и Андерсона за руки и побежать вместе с ними?» — сказал Мостовой «СЭ».

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия встретится с Францией в матче за третье место.

Давид Петросян