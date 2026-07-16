Мостовой назвал правильным возможное назначение Зидана в сборную Франции вместо Дешама

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Дешам уже больше 12 лет тренирует сборную Франции. Ну, конечно, уже все. Он сам устал, наверное. Зидана назначат — это будет правильно. Футбольный человек должен сменить другого футбольного человека», — сказал Мостовой «СЭ».

Дешам тренирует Францию с 2012 года. Под его руководством сборная провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.