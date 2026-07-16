Губерниев о «Золотом мяче»: «Месси — претендент номер один, но давайте дождемся финала чемпионата мира»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч» 2026 года.

«Если Ямаль сейчас в финале забьет два и выиграет чемпионат, то шансы Месси понизятся. Давайте дождемся финала. Месси, безусловно, заслужил и сейчас он претендент номер один. Но еще есть главный матч четырехлетия. Месси на 80 процентов лучший, но давайте 20 еще оставим Ямалю», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации Polymarket, шансы Месси на «Золотой мяч» по ходу чемпионата мира-2026 выросли до 41 процента. Вторую позицию занимает Ламин Ямаль (30 процентов), третий — Харри Кейн (17 процентов).