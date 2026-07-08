Балогун извинился перед болельщиками после вылета сборной США с чемпионата мира

Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал пост в соцсетях после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала американцы уступили бельгийцам (1:4). ФИФА приостановила дисквалификацию 25-летнего Балогуна после красной карточки в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), поэтому футболист смог принять участие в игре с Бельгией — он вышел в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте.

«Мой дебют на чемпионате мира... Больно осознавать, что придется ждать еще четыре года, чтобы вновь выступить на столь высоком уровне. Хочу извиниться перед нашими болельщиками: в самый ответственный момент мы сыграли недостаточно хорошо и подвели вас. Футбол в Америке будет только развиваться, и я знаю, что все лучшее еще впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестает верить. Этот момент придаст нам сил. Мы вернемся», — написал Балогун.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по вопросу дисквалификации Балогуна.