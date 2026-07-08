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8 июля, 11:00

Лига Европы сезон-2026/2027: даты турнира, когда квалификация, общий этап и финальная стадия

Квалификация Лиги Европы УЕФА сезона-2026/27 начнется 9 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Лига Европы УЕФА сезона-2026/27 стартует в четверг, 9 июля. В 1-м раунде отбора буудт выступать 12 команд.

Квалификация, состоящая из четырех раундов, продлится до 27 августа, общий этап пройдет с 16 сентября 2026 года по 28 января 2027 года, плей-офф начнется 18 февраля. Финал будет проведен 26 мая на арене «Валдьштадион» во Франкфурте-на-Майне.

Пары 1-го раунда квалификации Лиги Европы

«Карабах» — «Вестри»

«Шериф» — «Алуминий»

«Динамо» Киев — «Университатя» Клуж

«Хайдук» — «Жилина»

«Войводина» — «Ференцварош»

ЦСКА София — «Дерри Сити»

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла», в финале турнира в сезоне-2025/26 они обыграли «Фрайбург» со счетом 3:0.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей, турнирные таблицы и статистика доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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