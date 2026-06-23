Дешам: «Франция прошла в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч будет решающим»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, учитывая, что все было непросто, учитывая то, что произошло. Но добыть нужный результат — это очень хорошо. Сегодня вечером мы прошли в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч против Норвегии будет решающим для нашего окончательного места в группе», — приводит официальный сайт ФИФА слова Дешама.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.