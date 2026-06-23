Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:05

Дешам: «Франция прошла в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч будет решающим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Ираком (3:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Во втором тайме мы полностью контролировали ситуацию, учитывая, что все было непросто, учитывая то, что произошло. Но добыть нужный результат — это очень хорошо. Сегодня вечером мы прошли в плей-офф, хотя я убежден, что третий матч против Норвегии будет решающим для нашего окончательного места в группе», — приводит официальный сайт ФИФА слова Дешама.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:05. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
3:0
Ирак
Килиан Мбаппе (справа) забивает гол.130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Тухелю не нравятся паузы на водопой в матчах ЧМ-2026: «Это изменило ход матча»
Сборная Норвегии в стиле викингов вместе с фанатами отметила выход в плей-офф ЧМ-2026
Жена Месси: «Какая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю»
Иордания — Алжир: иорданцы открыли счет в матче ЧМ-2026
Месси — о матче с Австрией: «Победа даст нам возможность сделать небольшой шаг вперед»
ЧМ-2026, расписание и результаты 22-23 июня: Аргентина обыграла Австрию, Франция победила Ирак и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЧМ-2026, расписание и результаты 22-23 июня: Аргентина обыграла Австрию, Франция победила Ирак и другие матчи

Месси — о матче с Австрией: «Победа даст нам возможность сделать небольшой шаг вперед»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости