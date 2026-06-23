Сборная Норвегии в стиле викингов вместе с фанатами отметила выход в плей-офф ЧМ-2026

Игроки и тренерский штаб сборной Норвегии вместе с болельщиками отметили победу над Сенегалом (3:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Они собрались вместе у ворот, за которыми располагались фанаты норвежцев, и изобразили греблю веслами под стук барабана, как это было у викингов. Данный жест уже стал символов норвежских болельщиков на ЧМ-2026.

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Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.