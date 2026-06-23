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Сегодня, 06:25

Месси — о матче с Австрией: «Победа даст нам возможность сделать небольшой шаг вперед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче чемпионата мира-2026.

«Еще одна победа в сложном матче, которая даст нам возможность сделать небольшой шаг вперед», — написал Месси в социальной сети.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он побил рекорд Клозе, который забил 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?

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