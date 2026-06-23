Тухелю не нравятся паузы на водопой в матчах ЧМ-2026: «Это изменило ход матча»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель перед матчем 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Ганы отметил, что ему не нравятся перерывы на питье воды в каждом тайме.

«Думаю, что эти перерывы меняют ход матча гораздо сильнее, чем я предполагал. Раньше у меня были перерывы на питье воды, когда было очень-очень жарко и это было необходимо, но они были короткие и проводились всего в нескольких играх. В интересах справедливости, теперь это делается в каждом матче для каждой команды. Это практически изменило ход матча на четыре четверти.

Конечно, мне нравится быть тренером, потому что это здорово — иметь влияние и сплоченную команду. В целом, мне кажется, футбол мне больше нравится, когда игра ведется в один тайм, потому что это создает импульс. Это часть игры. Трудно набрать обороты и трудно их сохранить, когда случаются перерывы на 3 минуты. Если нет перерыва, то это все равно что битва на поле между игроками и командами. Она длится дольше. Это только добавляет игре особого колорита», — цитирует BBC Тухеля.

Матч Англия — Гана состоится во вторник, 23 июня, и начнется в 23.00 по московскому времени.