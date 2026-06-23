Холанн стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оформил дубль в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Сенагала (3:2).

25-летний норвежец достиг отметки в 4 забитых мяча в 2 матчах ЧМ за карьеру. Он стал рекордсменом команды по этому показателю.

Всего на счету Холанна 59 голов в 52 матчах на международном уровне. Он является рекордсменом сборной Норвегии по забитым мячам.

Ранее лучшим бомбардиром норвежцец на мировых первенствах был Хьетиль Рекдаль, который забивал по одному голу за ЧМ-1994 и ЧМ-1998.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.