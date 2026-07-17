Стример IShowSpeed призвал Ямаля обыграть Месси в финале ЧМ-2026: «Спаси нас, фанатов Роналду!»

Популярный стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed, обратился к вингеру сборной Испании Ламину Ямалю перед финалом ЧМ-2026, в котором испанцы встретятся с Аргентиной.

«Соберись! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто включись и победи! Обыграйте Аргентину. Спаси меня! Спаси меня от катастрофы! Я не выдержу этого еще один год... Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня, как фаната Роналду, не останется ничего, что я мог бы сказать. Спаси нас, фанатов Роналду!» — сказал стример.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.