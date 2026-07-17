Олисе обсуждал с Мбаппе и Тчуамени возможный переход в «Реал»

Полузащитник сборной Франции и «Баварии» Майкл Олисе не скрывает в частных разговорах своего желания перейти в «Реал», сообщает L'Equipe.

По информации источника, 24-летний француз интересовался у партнеров по сборной Франции Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, какая атмосфера царит внутри мадридского клуба.

Также отмечается, что защитник «Баварии» Дайот Упамекано в последние недели пытается убедить Олисе не покидать «Баварию».

«Реал» намерен в это трансферное окно подписать игрока сборной Франции и готов продать ради этого бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Олисе в 150 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Олисе забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу в 52 матчах за «Баварию». На ЧМ-2026 он отметился 6 результативными передачами в 7 играх.