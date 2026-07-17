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Сегодня, 02:21

Сборная Аргентины из-за грозы не смогла вылететь в Нью-Йорк на финал чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Леандро Паредес, Лионель Месси и Энцо Фернандес.
Фото Imagn Images, Reuters

Сборная Аргентины планировала сегодня отправиться в Нью-Йорк, чтобы начать подготовку к финалу чемпионата мира-2026 против Испании, однако сильные грозы привели к задержке рейса, сообщает The Sun.

По информации источника, аргентинская делегация остается в Атланте и сможет вылететь только после возобновления нормальной работы международного аэропорта Хартсфилд-Джексон. Из-за задержки у аргентинцев останется меньше времени на подготовку к финалу.

Обычно перелет из Атланты в Нью-Йорк занимает около 2 часов 20 минут.

Сборная Испании уже находятся в Нью-Джерси и проводит тренировки на базе Gotham Training Facility.

Финал ЧМ-2026 Аргентина — Испания состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

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