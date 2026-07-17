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Агбонлахор — о вылете Англии в полуфинале ЧМ-2026: «Томас Тухель — трус. Он должен уйти»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал главного тренера национальной команды Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Томас Тухель — трус. Вот и все. Он трус. Мы пригласили Томаса Тухеля, платим ему восемь миллионов фунтов в год, избавились от Гарета Саутгейта, чтобы сделать последний шаг именно в такие важные моменты, принимать такие важные решения, играть смело. Гарет Саутгейт проделал отличную работу, но у него не было того, что нужно, чтобы вывести нас в финал чемпионата мира или выиграть чемпионат мира. А Томас Тухель, едва поведя в счете, сразу же снял с поля нашего единственного быстрого игрока — Энтони Гордона, который мог продвигать нас вперед, перешел на схему с пятью защитниками и не понял этого.

Когда мы платим иностранному тренеру восемь миллионов фунтов в год, чтобы он приехал и принес нам первый трофей с 1966 года, а он в полуфинале против сборной Аргентины, которую вполне можно было обыграть, делает то, что сделал... Это в десять раз хуже всего негативного, что когда-либо делал Саутгейт.

Простите, но он должен уйти. Все очень просто. Футбольная ассоциация должна принять решение. И мне совершенно не понравилось его интервью, его высокомерие. «Ни о чем не жалею». Нет, приятель, жалеешь. Есть о чем жалеть. Очень много о чем. После матча по всей стране были беспорядки. Все были вместе. И это на тебе, Томас Тухель. Это из-за тебя. Из-за этого негатива, из-за трусливой тактики. Я не могу винить игроков. Слышу, как люди говорят, Джефф, что игроки на поле должны сами принимать решения, что у них достаточно опыта. Но нет. Ты слушаешь своего тренера. Тренер говорит тебе играть по определенной схеме — и ты его слушаешь.

— Он должен уйти. Все очень просто. Ни один иностранный тренер никогда не выигрывал чемпионат мира. Возможно, на это есть причина. Мы снова попробовали с иностранцем», — сказал Агбонлахор в эфире talkSport.

Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года. До этого немец тренировал «Баварию», «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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