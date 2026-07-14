Вратарь сборной Испании Симон — о полуфинале ЧМ: «Предпочел бы выиграть 4:0. Не люблю серии пенальти»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон рассчитывает на победу своей команды в основное время в полуфинале чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

«Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время. Не люблю серии пенальти. В каком-то смысле я даже фанат этой темы — мне нравится их анализировать, но при этом убежден, что это лотерея. Я очень уверен в себе: если угадаю направление, то отобью мяч — это моя ответственность. Но я не хочу, чтобы все решалось в серии пенальти», — приводит RMC Sport слова Симона.

Полуфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.