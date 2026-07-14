Финал ЧМ 2026 по футболу: дата и время решающего матча, где пройдет 19 июля

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в воскресенье, 19 июля. Игру примет арена «Металайф Стэдиум», начало — в 22.00 по московскому времени.

В финале предыдущего чемпионата мира встречались национальные команды Аргентины и Франции. Тогда победу одержали аргентинцы (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В первом полуфинале турнира сыграют Испания и Франция, во втором — Аргентина и Англия. Испанцы становились чемпионами мира в 2010 году, французы — в 1998 и 2018-м, аргентинцы — в 1978-м, 1986-м и 2022-м, англичане — в 1966-м.

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