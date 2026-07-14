Холанн — о чемпионате мира-2026: «Это самое крутое путешествие в моей жизни»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн рассказал, какие впечатления у него остались от выступления на чемпионате мира-2026.

В четвертьфинале турнира норвежцы проиграли Англии со счетом 1:2 в дополнительное время.

«Это были самые крутые недели и самое крутое путешествие в моей жизни. Все было совершенно сюрреалистично — сейчас это трудно осознать. Сейчас становится немного пусто внутри. Если быстро прокрутить в голове эти 40 дней — это было просто безумно», — приводит VG слова Холанна.

Футболист добавил, что гордится своей национальной командой.

«То, как мы поставили Норвегию на карту мира, трогает меня больше всего. Я думаю, это изменило Норвегию, изменило меня. Надеюсь, это также сплотило народ. В конце концов я просто горжусь. Теперь пришло время отпуска. Перед этим должен сказать: моя жизнь довольно хороша. Мне она нравится, и я нахожусь в правильном месте», — добавил он.

На ЧМ-2026 25-летний Холанн забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей в 5 матчах.