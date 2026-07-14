Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:46

Холанн — о чемпионате мира-2026: «Это самое крутое путешествие в моей жизни»

Алина Савинова

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн рассказал, какие впечатления у него остались от выступления на чемпионате мира-2026.

В четвертьфинале турнира норвежцы проиграли Англии со счетом 1:2 в дополнительное время.

«Это были самые крутые недели и самое крутое путешествие в моей жизни. Все было совершенно сюрреалистично — сейчас это трудно осознать. Сейчас становится немного пусто внутри. Если быстро прокрутить в голове эти 40 дней — это было просто безумно», — приводит VG слова Холанна.

Футболист добавил, что гордится своей национальной командой.

«То, как мы поставили Норвегию на карту мира, трогает меня больше всего. Я думаю, это изменило Норвегию, изменило меня. Надеюсь, это также сплотило народ. В конце концов я просто горжусь. Теперь пришло время отпуска. Перед этим должен сказать: моя жизнь довольно хороша. Мне она нравится, и я нахожусь в правильном месте», — добавил он.

На ЧМ-2026 25-летний Холанн забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей в 5 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эрлинг Холанн
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Норвегии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Франция — Испания: ориентировочные составы на матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу
Финал ЧМ 2026 по футболу: дата и время решающего матча, где пройдет 19 июля
Барбоза о возможном расширении числа участников ЧМ: «Уровень турнира будет хуже. Количество не равно качество»
Полузащитник Михайлов перешел из «Зенита» в «Ростов»
Вратарь сборной Испании Симон — о полуфинале ЧМ: «Предпочел бы выиграть 4:0. Не люблю серии пенальти»
Познер будет болеть за Францию в матче против Испании: «Мне нравится открытый футбол»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Познер будет болеть за Францию в матче против Испании: «Мне нравится открытый футбол»

Франция — Испания: статистика личных встреч

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости