Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ: онлайн-трансляция

Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Обе команды на турнире в Америке не проигрывали: у французов — шесть побед в шести матчах, у испанцев — пять побед при одной ничьей. Кроме того, соперники на ЧМ-2026 отличаются надежной обороной: у французов два пропущенных мяча, у испанцев — один.

Зато в нападении команда Дидье Дешама выглядит предпочтительнее — 16 голов против 11. Восемь голов в составе французов забил Килиан Мбаппе, пять — Усман Дембеле. У испанцев четыре мяча на счету Микеля Ойярсабаля, два забил Микеля Мерино.

Последние очные матчи сборных получаются зрелищными. В 2021-м французы выиграли в финале Лиги наций со счетом 2:1. На Евро-2024 в полуфинале испанцы с таким же счетом взяли реванш. В полуфинале Лиги наций 2025 года «красная фурия» снова выиграла — 5:4.

«СЭ» будет подробно следить за полуфиналом ЧМ-2026 Франция — Испания. Присоединяйтесь!