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Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ: онлайн-трансляция

Полуфинал чемпионата мира-2026.

Новое Ранее
0:01

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

14 июля, 23:59

Испания обыграла Францию в 1/2 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
0:2
Испания

14 июля, 23:59

В финале чемпионата мира в воскресенье Испания встретится с победителем противостояния Англия — Аргентина. Французы днем ранее сыграют матч за бронзу.

14 июля, 23:59

Сборная Испании победила Францию и вышла в финал чемпионата мира

90+8-я минута! Вот и все! Матч в Арлингтоне окончен! Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира победила Францию со счетом 2:0. В первом тайме Микель Ойярсабаль реализовал пенальти, который заработал Ламин Ямаль. После перерыва отличился Педро Порро. При этом в первом тайме из-за травмы французы потеряли ключевого защитника Вильяма Салиба.

14 июля, 23:58

90+7-я минута. А это, похоже, всё. Удар отчаяния из-за штрафной в исполнении Мбаппе — высоко!

14 июля, 23:56

90+5-я минута. Не самый опасный удар в исполнении Дембеле — разминка для Симона. Хотя бы удар в створ.

14 июля, 23:56

90+4-я минута. Нико Уильямс мог сделать счет крупным, но с острого угла не попал в ворота. Мяч в сетке, но с внешней стороны.

14 июля, 23:54

90+3-я минута. Вновь стык за мяч на половине поля Испании. Все эти паузы впрок для команды де ла Фуэнты.

14 июля, 23:52

90+1-я минута. Семь минут добавлено ко второму тайму. Время у французов еще есть.

14 июля, 23:51

90-я минута. Ямаль потолкался в чужой штрафной за мяч с Эрнандесом. О пенальти речь не идет. Испанцы умело выигрывают время.

14 июля, 23:50

89-я минута. Мбаппе исполнил стандарт и послал мяч выше ворот.

14 июля, 23:50

88-я минута. Ямаль сбил Дуэ близ угла своей штрафной. Стандарт может получиться опасным.

14 июля, 23:49

87-я минута. Испанцы навязывают борьбу за мяч на чужой половине поля. Лучшая оборона — это атака.

14 июля, 23:47

86-я минута. Мбаппе за неспортивный фол получил желтую карточку. Он нервно толкнул вратаря Симона.

14 июля, 23:45

84-я минута. Порро и Баэна заменены. На поле появились Льоренте и Уильямс.

14 июля, 23:44

83-я минута. Вновь Симон на газоне. Ему Эрнандес попал в голову в борьбе за мяч.

14 июля, 23:43

82-я минута. Симон выручает. Сначала он сыграл по мячу на выходе из штрафной, а потом, возвращаясь назад, не позволил отличился Дуэ.

14 июля, 23:41

80-я минута. Симон в падении легко добрался до мяча после прострела Аклиуша.

14 июля, 23:40

79-я минута. После навеса Баэны опасно головой пробил Ферран — чуть неточно.

14 июля, 23:39

78-я минута. Руис и Ольмо заменены. Мерино и Педри вышли на поле.

14 июля, 23:38

76-я минута. Ямаль недалеко от своей штрафной площади сбил Мбаппе. Карточки нет, чему не рад Дешам. Спорит тренер с судьей.

14 июля, 23:36

75-я минута. Ферран Торрес вышел на поле. Ойярсабаль отправился отдыхать.

14 июля, 23:35

74-я минута. Если верить статистике, то у французов сегодня ни одного попадания в створ.

14 июля, 23:34

72-я минута. Возобновился матч. Впереди ключевая четверть. Дешам произвел замены.

14 июля, 23:31

70-я минута. А вот и рекламно-водопойный перерыв. Он же тайм-аут для тренеров.

14 июля, 23:30

69-я минута. Вне игры усмотрели у Мбаппе. Французские болельщики, конечно, не довольны.

14 июля, 23:29

68-я минута. Сейчас очень кстати для испанцев будет рекламная пауза.

14 июля, 23:28

67-я минута. А этот удар вполне себе ничего! Мбаппе бил низом, но случился рикошет от Кукурельи — мяч едва в дальний угол не юркнул.

14 июля, 23:27

66-я минута. Тчуамени пробил после стандарта из сложного положения — неточно.

14 июля, 23:26

65-я минута. Мбаппе отметился ударом с острого угла, но и Симон был хорош. Голкипер перевел мяч на угловой.

14 июля, 23:24

63-я минута. Растерянный вид у Дешама. Неужели потеря Салиба стала фатальной?!

14 июля, 23:23

61-я минута. Третий мяч в воротах Меньяна. Это Ямаль решил эпизод, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

14 июля, 23:22

60-я минута. Что показательно, испанцы тут же идут в атаку. Дается им игра — и в защите, и в нападении.

14 июля, 23:21

Порро удвоил преимущество Испании в матче с Францией

58-я минута. ГООООЛ! 2:0. Порро отличился! Что он забыл в атаке? Гол! Порро сыграл в стеночку с Ольмо, который в падении успел отдать ответный пас на партнера. Порро проник в штрафную и прошил Меньяна.

14 июля, 23:18

57-я минута. Дуэ выходит на поле. Заменен Барколя.

14 июля, 23:17

56-я минута. Барколя пытался уйти от Порро — вроде бы получилось, но там соотечественника подстраховал Симон.

14 июля, 23:16

55-я минута. Под диктовку Испании проходит второй тайм — Симон вообще без работы.

14 июля, 23:15

54-я минута. Барколя вынужден отрабатывать в обороне — прорыв Ямаля завершился ничем.

14 июля, 23:14

52-я минута. Ойярсабль напомнил о себе ударом с метров 22-х — выше цели.

14 июля, 23:13

51-я минута. Ямаль под углом выбежал на рандеву с Меньяном, однако и тут рефери зафиксировали офсайд.

14 июля, 23:12

50-я минута. Ойярсабаль — следующая жертва борьбы. Лакруа ему врезался в спину.

14 июля, 23:11

49-я минута. Руис извинился перед Упамекано за нарушение правил. Игра становится все более жесткой.

14 июля, 23:10

48-я минута. Хорошую скорость на чужой половине поля набрал Олисе, но Кукурелья не уступает. Есть отбор!

14 июля, 23:09

47-я минута. Ольмо прессингует Диня, а француз от испанца зарабатывает право на аут.

14 июля, 23:08

46-я минута. Матч возобновился. У испанцев, судя по всему, без замен.

14 июля, 23:07

46-я минута. Коне вышел на замену у французов после перерыва. Рабьо, который рисковал получить красную карточку в первом тайме, игру завершил.

14 июля, 22:51

Сборная Испании после первого тайма обыгрывает Францию

45+6-я минута. 1:0 — ведет Испания после первого тайма. Пожалуй, справедливо. Острее «красная фурия» пока что. Ямаль заработал 11-метровый, а Ойярсабаль реализовал. Другая беда французов — потеря Салиба из-за травмы. Посмотрим, что будет после перерыва.

14 июля, 22:49

45+4-я минута. Тчуамени перехватил мяч на чужой половине поля. Французы развивают позиционную атаку.

14 июля, 22:48

45+3-я минута. Опасно! Кунде с фланга прострелил, а Мбаппе замкнуть не успел. Кубарси опекал Килиана.

14 июля, 22:47

45+2-я минута. Прославленный легкоатлет Усэйн Болт среди зрителей этого матча.

14 июля, 22:46

45+1-я минута. Фабиан Руис получил по ногам от Рабьо, а ведь у француза есть карточка! Пожалел судья Рабьо.

14 июля, 22:46

45-я минута. Шесть минут добавлено к первому тайму.

14 июля, 22:44

44-я минута. Дембеле и Руис столкнулись. Сначала рефери назначил штрафной в пользу французов, но потом передумал.

14 июля, 22:43

43-я минута. Олисе исполнил корнер — французы подобрали мяч. Атака завершилась фолом в атаке, когда удар в голову получил Ляпорт.

14 июля, 22:42

42-я минута. Своевременно Симон совершил рывок и прервал выход один на один Мбаппе.

14 июля, 22:41

41-я минута. Вне игры усмотрели у Мбаппе. Килиан, ясное дело, сомневается в этом.

14 июля, 22:40

40-я минута. Родри на чужой половине поля потолкался с Олисе. Мелкий фол.

14 июля, 22:39

39-я минута. Не лучшим образом испанцы разыграли угловой, но хотя бы мяч сохранили у себя.

14 июля, 22:38

38-я минута. Меньян потерял концентрацию и подарил мяч сопернику, который едва не забил. Мелкий перепас — Руис не попал в угол. Это был шанс!

14 июля, 22:37

37-я минута. Порро справа поддержал атаку и от души приложился по мячу — также неточно.

14 июля, 22:36

36-я минута. Барколя на границе штрафной взял игру на себя, пофинтил, сместился чуть к центру и пробил неточно.

14 июля, 22:34

35-я минута. Баэна и Меньян столкнулись в штрафной французов, но тут же лайнсмен поднял флаг. Вне игры.

14 июля, 22:33

34-я минута. Попытка дальнего удара в исполнении Ольмо — очень неточно. Но хотя бы что-то оригинальное!

14 июля, 22:32

32-я минута. Дембеле исполнил стандарт — мяч в руках Симона. Все четко сделал вратарь.

14 июля, 22:31

32-я минута. Кукурелья за фол на Олисе получил желтую карточку. Фол на бровке.

14 июля, 22:30

31-я минута. Лакруа вышел на поле вместо травмированного Салиба.

14 июля, 22:30

30-я минута. Салиба на ногах в окружении врачей покидает поле. Да, будет замена!

14 июля, 22:29

29-я минута. Салиба буквально на ровном месте получил травму. Требуется помощь медиков.

14 июля, 22:28

28-я минута. Мбаппе на газоне у бровки после жесткой игры Кубарси. Фола нет, по мнению судьи.

14 июля, 22:26

27-я минута. Матч возобновился. Футболисты поговорили с тренерами, а поле интенсивно полили.

14 июля, 22:24

25-я минута. Пауза на рекламу и водопой.

14 июля, 22:23

24-я минута. Ждем преображения сборной Франции. Ей терять нечего — нужно прибавлять в атаке.

14 июля, 22:22

Ойярсабаль открыл счет в матче сборных Испании и Франции

22-я минута. ГОООЛ! 1:0. Ойярсабаль реализовал 11-метровый. Испанец с левой ноги ударил в правый от себя угол. Такое потащить тяжело!

14 июля, 22:21

21-я минута. Мбаппе и Дембеле общаются с судьей, но думается, что это бесполезно. Ойярсабаль будет бить пенальти.

14 июля, 22:20

20-я минута. Пенальти! Ямаль заработал! Динь в своей штрафной сыграл нерасторопно: одним касанием он принял мяч, а вторым попал по Ламину.

14 июля, 22:18

19-я минута. Кукурелья напрасно подключался к атаке — Упамекано не пустил оппонента до мяча.

14 июля, 22:17

18-я минута. Дембеле справа раскачал Баэну, сделал подачу на дальнюю штангу, но там Олисе ударить не позволили.

14 июля, 22:17

17-я минута. Никакой выгоды из стандартов пока команды извлечь не могут — защита доминирует над атакой.

14 июля, 22:16

16-я минута. Олисе всюду — теперь его стараниями французы заработали право на угловой.

14 июля, 22:15

15-я минута. Олисе сфолил на своей половине поля — досталось Родри. На грани желтой карточки.

14 июля, 22:14

14-я минута. Неспешная перепасовка у испанцев в центре поля, потом пас вперед — Баэна продолжает атаку.

14 июля, 22:12

12-я минута. Ляпорт грамотно поставил спину — соперник, коим был Барколя, до мяча не добрался. Удар от ворот выполнит Симон.

14 июля, 22:10

10-я минута. Баэна исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из французских футболистов.

14 июля, 22:09

9-я минута. Карточка все-таки для Рабьо предусмотрена. Сейчас будет опасный стандарт.

14 июля, 22:08

8-я минута. Ольмо сбили близ чужой штрафной площади. Рабьо напортачил. Еще хорошо для француза, что он карточку не получил.

14 июля, 22:06

7-я минута. Олисе выполнил угловой — испанцы сняли воздух.

14 июля, 22:05

6-я минута. У Баэны не получилась обостряющая передача по флангу. В ответ французы организовали контратаку. Барколя заработал угловой.

14 июля, 22:04

5-я минута. Французы, реагируя на позиционную атаку испанцев, почти всей командой отходят на свою половину поля.

14 июля, 22:03

4-я минута. Ямаль при переходе центра поля ощутил крепость защитных рядов соперника.

14 июля, 22:02

3-я минута. Нетрудная работа теперь для Симона — он немного пофинтил в собственной штрафной. Французы обозначали прессинг.

14 июля, 22:01

2-я минута. Разминка для Меньяна — Кукурелья делал пас из глубины, который как раз голкипер после ускорения и перехватил.

14 июля, 22:00

Матч сборных Франции и Испании начался

1-я минута! Поехали! Встреча в Арлингтоне стартовала. С центра поля мяч в игру ввели испанские футболисты.

14 июля, 22:00

Теперь время для анонсированной минуты молчания.

14 июля, 21:54

Сначала прозвучал гимн Франции, а сейчас звучит гимн Испании.

14 июля, 21:52

Футболисты обеих сборных выходят на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны стран.

14 июля, 21:05

Стартовый состав сборной Франции на матч против Испании

Стартовый состав: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Барколя, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.

14 июля, 21:02

Стартовый состав сборной Испании на матч с Францией

Стартовый состав: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.

14 июля, 20:58
14 июля, 20:26

Дешам оценил готовность Мбаппе к полуфиналу против Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической готовности нападающего Килиана Мбаппе к полуфинальному матчу чемпионата мира.

«Нельзя быть готовым больше, чем на 100 процентов. Да, он готов на 100 процентов. Днем он тренировался отдельно. Он имеет право, как и другие, сыграть 10 минут вместо 20 во время игрового упражнения», — цитирует Дешама RMC Sport.

14 июля, 19:16

Рабьо заявил, что у сборной Франции нет спецплана по нейтрализации Ямаля

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо заявил, что защита французов не сводится только к тому, чтобы нейтрализовать испанского лидера Ламина Ямаля.

«У нас нет специального плана против Ямаля. Мы сосредоточены на всей испанской команде, а не на одном игроке. Мы знаем, что они опасны везде. Он, их линия атаки, их владение мячом, их игра вблизи штрафной, их пасы. Я думаю, нам нужно сосредоточиться на всем этом, а не на одном игроке и его индивидуальных качествах», — цитирует ESPN 31-летнего футболиста.

14 июля, 18:04

Де ла Фуэнте рассказал о прогрессе сборной Франции в последние годы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира с Францией.

«Франция сейчас гораздо лучше, чем была, когда мы встречались с ними раньше. Индивидуально они выросли. Килиан Мбаппе стал лучше, Усман Дембеле прибавил. Как команда они стали лучше. Но и мы стали сильнее. Мы очень внимательно изучили Францию. Ее футбольное мастерство исключительно. Но и наше — тоже. Задача — не дать французам свободно бегать, помешать им взаимодействовать друг с другом и максимально снизить влияние их сильных сторон», — сказал тренер испанцев.

14 июля, 16:50

Ямаль отреагировал на заявление экс-министра Испании

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал скандальное заявление бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что Франция — великая команда, но «в ней нет французских игроков».

«Мы сыграем блестящий матч, но если футбол и служит какой-то цели, то это объединение людей. Франция и Испания — примеры интеграции. Именно в этом и заключается футбол — в интеграции. Не в том, чтобы говорить о том, что сказал кто-то другой», — сказал 19-летний футболист на пресс-конференции.

14 июля, 15:34

Дешам считает, что матч против Испании получится зрелищным

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Испании на чемпионате мира-2026.

«Испанцы умеют очень хорошо атаковать и защищаться. Они пропустили всего один гол. Луис де ла Фуэнте и я — мы умеем хорошо защищаться, но с качеством атакующих игроков обеих команд можно предположить, что это будет зрелищная встреча. Если вы видели, что Испания сделала в первом матче против Кабо-Верде (0:0), забудьте об этом. Но в остальных матчах Испания подтвердила, что является фаворитом», — сказал Дешам на пресс-конференции.

14 июля, 14:13

Ямаль назвал матч с Францией самым важным в своем карьере

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 с Францией.

«Это особенный день. Самый большой и важный матч в моей карьере, без сомнений. Есть ситуации сложнее, чем футбольный матч. Мне нужно сохранять спокойствие. Я знаю, на что способен, и не чувствую ни малейшего беспокойства. Страх? Нет страха. Мы чемпионы Европы. Мы никого не боимся», — цитирует 19-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

14 июля, 13:02

Кубарси заявил, что не боится Мбаппе

Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от дуэли с Килианом Мбаппе в предстоящем матче чемпионата мира.

«Мбаппе? Я его не боюсь. Никакого страха. Но все знают, какими качествами он обладает. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, одного его рывка или действия достаточно, чтобы изменить ход игры. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Поэтому нужно сохранять максимальную концентрацию все 90 минут», — приводит слова Кубарси Diario AS.

14 июля, 11:46

Перед матчем Франция — Испания пройдет минута молчания

Перед полуфинальным матчем чемпионата мира пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

«Перед матчем Франция — Испания пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов. Мы никогда не забудем», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети.

14 июля, 10:30

Франция — Испания: потери

Информация о травмированных в сборной Франции не поступала.

У испанцев есть повреждение у нападающего Йереми Пино.

14 июля, 10:20

Результаты сборной Испании на ЧМ-2026

Сборная Испании стала первой в группе H, набрав семь очков. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и одолела Уругвай (1:0).

В плей-офф «красная фурия» прошла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1).

14 июля, 10:10

Результаты сборной Франции на ЧМ-2026

Сборная Франции финишировала первой в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

В плей-офф французы разгромили шведов (3:0), прошли парагвайцев (1:0) и Марокко (2:0).

14 июля, 10:00

Где смотреть трансляцию матча Франция — Испания

Матч сборных Франции и Испании в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

14 июля, 09:50

Где и во сколько пройдет матч Франция — Испания

Матч Франция — Испания состоится во вторник, 14 июля, в Арлингтоне на стадионе AT&T. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

14 июля, 09:40

Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Обе команды на турнире в Америке не проигрывали: у французов — шесть побед в шести матчах, у испанцев — пять побед при одной ничьей. Кроме того, соперники на ЧМ-2026 отличаются надежной обороной: у французов два пропущенных мяча, у испанцев — один.

Зато в нападении команда Дидье Дешама выглядит предпочтительнее — 16 голов против 11. Восемь голов в составе французов забил Килиан Мбаппе, пять — Усман Дембеле. У испанцев четыре мяча на счету Микеля Ойярсабаля, два забил Микеля Мерино.

Последние очные матчи сборных получаются зрелищными. В 2021-м французы выиграли в финале Лиги наций со счетом 2:1. На Евро-2024 в полуфинале испанцы с таким же счетом взяли реванш. В полуфинале Лиги наций 2025 года «красная фурия» снова выиграла — 5:4.

«СЭ» будет подробно следить за полуфиналом ЧМ-2026 Франция — Испания. Присоединяйтесь!

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