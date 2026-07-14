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Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ: онлайн-трансляция
Полуфинал чемпионата мира-2026.
В финале чемпионата мира в воскресенье Испания встретится с победителем противостояния Англия — Аргентина. Французы днем ранее сыграют матч за бронзу.
Сборная Испании победила Францию и вышла в финал чемпионата мира
90+8-я минута! Вот и все! Матч в Арлингтоне окончен! Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира победила Францию со счетом 2:0. В первом тайме Микель Ойярсабаль реализовал пенальти, который заработал Ламин Ямаль. После перерыва отличился Педро Порро. При этом в первом тайме из-за травмы французы потеряли ключевого защитника Вильяма Салиба.
90+7-я минута. А это, похоже, всё. Удар отчаяния из-за штрафной в исполнении Мбаппе — высоко!
90+5-я минута. Не самый опасный удар в исполнении Дембеле — разминка для Симона. Хотя бы удар в створ.
90+4-я минута. Нико Уильямс мог сделать счет крупным, но с острого угла не попал в ворота. Мяч в сетке, но с внешней стороны.
90+3-я минута. Вновь стык за мяч на половине поля Испании. Все эти паузы впрок для команды де ла Фуэнты.
90-я минута. Ямаль потолкался в чужой штрафной за мяч с Эрнандесом. О пенальти речь не идет. Испанцы умело выигрывают время.
88-я минута. Ямаль сбил Дуэ близ угла своей штрафной. Стандарт может получиться опасным.
87-я минута. Испанцы навязывают борьбу за мяч на чужой половине поля. Лучшая оборона — это атака.
86-я минута. Мбаппе за неспортивный фол получил желтую карточку. Он нервно толкнул вратаря Симона.
82-я минута. Симон выручает. Сначала он сыграл по мячу на выходе из штрафной, а потом, возвращаясь назад, не позволил отличился Дуэ.
76-я минута. Ямаль недалеко от своей штрафной площади сбил Мбаппе. Карточки нет, чему не рад Дешам. Спорит тренер с судьей.
74-я минута. Если верить статистике, то у французов сегодня ни одного попадания в створ.
69-я минута. Вне игры усмотрели у Мбаппе. Французские болельщики, конечно, не довольны.
67-я минута. А этот удар вполне себе ничего! Мбаппе бил низом, но случился рикошет от Кукурельи — мяч едва в дальний угол не юркнул.
65-я минута. Мбаппе отметился ударом с острого угла, но и Симон был хорош. Голкипер перевел мяч на угловой.
61-я минута. Третий мяч в воротах Меньяна. Это Ямаль решил эпизод, но лайнсмен зафиксировал офсайд.
60-я минута. Что показательно, испанцы тут же идут в атаку. Дается им игра — и в защите, и в нападении.
Порро удвоил преимущество Испании в матче с Францией
58-я минута. ГООООЛ! 2:0. Порро отличился! Что он забыл в атаке? Гол! Порро сыграл в стеночку с Ольмо, который в падении успел отдать ответный пас на партнера. Порро проник в штрафную и прошил Меньяна.
56-я минута. Барколя пытался уйти от Порро — вроде бы получилось, но там соотечественника подстраховал Симон.
54-я минута. Барколя вынужден отрабатывать в обороне — прорыв Ямаля завершился ничем.
51-я минута. Ямаль под углом выбежал на рандеву с Меньяном, однако и тут рефери зафиксировали офсайд.
49-я минута. Руис извинился перед Упамекано за нарушение правил. Игра становится все более жесткой.
48-я минута. Хорошую скорость на чужой половине поля набрал Олисе, но Кукурелья не уступает. Есть отбор!
46-я минута. Коне вышел на замену у французов после перерыва. Рабьо, который рисковал получить красную карточку в первом тайме, игру завершил.
Сборная Испании после первого тайма обыгрывает Францию
45+6-я минута. 1:0 — ведет Испания после первого тайма. Пожалуй, справедливо. Острее «красная фурия» пока что. Ямаль заработал 11-метровый, а Ойярсабаль реализовал. Другая беда французов — потеря Салиба из-за травмы. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+4-я минута. Тчуамени перехватил мяч на чужой половине поля. Французы развивают позиционную атаку.
45+3-я минута. Опасно! Кунде с фланга прострелил, а Мбаппе замкнуть не успел. Кубарси опекал Килиана.
45+1-я минута. Фабиан Руис получил по ногам от Рабьо, а ведь у француза есть карточка! Пожалел судья Рабьо.
44-я минута. Дембеле и Руис столкнулись. Сначала рефери назначил штрафной в пользу французов, но потом передумал.
43-я минута. Олисе исполнил корнер — французы подобрали мяч. Атака завершилась фолом в атаке, когда удар в голову получил Ляпорт.
39-я минута. Не лучшим образом испанцы разыграли угловой, но хотя бы мяч сохранили у себя.
38-я минута. Меньян потерял концентрацию и подарил мяч сопернику, который едва не забил. Мелкий перепас — Руис не попал в угол. Это был шанс!
37-я минута. Порро справа поддержал атаку и от души приложился по мячу — также неточно.
36-я минута. Барколя на границе штрафной взял игру на себя, пофинтил, сместился чуть к центру и пробил неточно.
35-я минута. Баэна и Меньян столкнулись в штрафной французов, но тут же лайнсмен поднял флаг. Вне игры.
34-я минута. Попытка дальнего удара в исполнении Ольмо — очень неточно. Но хотя бы что-то оригинальное!
32-я минута. Дембеле исполнил стандарт — мяч в руках Симона. Все четко сделал вратарь.
29-я минута. Салиба буквально на ровном месте получил травму. Требуется помощь медиков.
28-я минута. Мбаппе на газоне у бровки после жесткой игры Кубарси. Фола нет, по мнению судьи.
27-я минута. Матч возобновился. Футболисты поговорили с тренерами, а поле интенсивно полили.
24-я минута. Ждем преображения сборной Франции. Ей терять нечего — нужно прибавлять в атаке.
Ойярсабаль открыл счет в матче сборных Испании и Франции
22-я минута. ГОООЛ! 1:0. Ойярсабаль реализовал 11-метровый. Испанец с левой ноги ударил в правый от себя угол. Такое потащить тяжело!
21-я минута. Мбаппе и Дембеле общаются с судьей, но думается, что это бесполезно. Ойярсабаль будет бить пенальти.
20-я минута. Пенальти! Ямаль заработал! Динь в своей штрафной сыграл нерасторопно: одним касанием он принял мяч, а вторым попал по Ламину.
19-я минута. Кукурелья напрасно подключался к атаке — Упамекано не пустил оппонента до мяча.
18-я минута. Дембеле справа раскачал Баэну, сделал подачу на дальнюю штангу, но там Олисе ударить не позволили.
17-я минута. Никакой выгоды из стандартов пока команды извлечь не могут — защита доминирует над атакой.
16-я минута. Олисе всюду — теперь его стараниями французы заработали право на угловой.
15-я минута. Олисе сфолил на своей половине поля — досталось Родри. На грани желтой карточки.
14-я минута. Неспешная перепасовка у испанцев в центре поля, потом пас вперед — Баэна продолжает атаку.
12-я минута. Ляпорт грамотно поставил спину — соперник, коим был Барколя, до мяча не добрался. Удар от ворот выполнит Симон.
10-я минута. Баэна исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из французских футболистов.
9-я минута. Карточка все-таки для Рабьо предусмотрена. Сейчас будет опасный стандарт.
8-я минута. Ольмо сбили близ чужой штрафной площади. Рабьо напортачил. Еще хорошо для француза, что он карточку не получил.
6-я минута. У Баэны не получилась обостряющая передача по флангу. В ответ французы организовали контратаку. Барколя заработал угловой.
5-я минута. Французы, реагируя на позиционную атаку испанцев, почти всей командой отходят на свою половину поля.
3-я минута. Нетрудная работа теперь для Симона — он немного пофинтил в собственной штрафной. Французы обозначали прессинг.
2-я минута. Разминка для Меньяна — Кукурелья делал пас из глубины, который как раз голкипер после ускорения и перехватил.
Матч сборных Франции и Испании начался
1-я минута! Поехали! Встреча в Арлингтоне стартовала. С центра поля мяч в игру ввели испанские футболисты.
Футболисты обеих сборных выходят на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны стран.
Стартовый состав сборной Франции на матч против Испании
Стартовый состав: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Барколя, Дембеле, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Коне, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Дуэ, Матета.
Стартовый состав сборной Испании на матч с Францией
Стартовый состав: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ольмо, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.
Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.
Дешам оценил готовность Мбаппе к полуфиналу против Испании
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической готовности нападающего Килиана Мбаппе к полуфинальному матчу чемпионата мира.
«Нельзя быть готовым больше, чем на 100 процентов. Да, он готов на 100 процентов. Днем он тренировался отдельно. Он имеет право, как и другие, сыграть 10 минут вместо 20 во время игрового упражнения», — цитирует Дешама RMC Sport.
Рабьо заявил, что у сборной Франции нет спецплана по нейтрализации Ямаля
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо заявил, что защита французов не сводится только к тому, чтобы нейтрализовать испанского лидера Ламина Ямаля.
«У нас нет специального плана против Ямаля. Мы сосредоточены на всей испанской команде, а не на одном игроке. Мы знаем, что они опасны везде. Он, их линия атаки, их владение мячом, их игра вблизи штрафной, их пасы. Я думаю, нам нужно сосредоточиться на всем этом, а не на одном игроке и его индивидуальных качествах», — цитирует ESPN 31-летнего футболиста.
Де ла Фуэнте рассказал о прогрессе сборной Франции в последние годы
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира с Францией.
«Франция сейчас гораздо лучше, чем была, когда мы встречались с ними раньше. Индивидуально они выросли. Килиан Мбаппе стал лучше, Усман Дембеле прибавил. Как команда они стали лучше. Но и мы стали сильнее. Мы очень внимательно изучили Францию. Ее футбольное мастерство исключительно. Но и наше — тоже. Задача — не дать французам свободно бегать, помешать им взаимодействовать друг с другом и максимально снизить влияние их сильных сторон», — сказал тренер испанцев.
Ямаль отреагировал на заявление экс-министра Испании
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал скандальное заявление бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что Франция — великая команда, но «в ней нет французских игроков».
«Мы сыграем блестящий матч, но если футбол и служит какой-то цели, то это объединение людей. Франция и Испания — примеры интеграции. Именно в этом и заключается футбол — в интеграции. Не в том, чтобы говорить о том, что сказал кто-то другой», — сказал 19-летний футболист на пресс-конференции.
Дешам считает, что матч против Испании получится зрелищным
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру Испании на чемпионате мира-2026.
«Испанцы умеют очень хорошо атаковать и защищаться. Они пропустили всего один гол. Луис де ла Фуэнте и я — мы умеем хорошо защищаться, но с качеством атакующих игроков обеих команд можно предположить, что это будет зрелищная встреча. Если вы видели, что Испания сделала в первом матче против Кабо-Верде (0:0), забудьте об этом. Но в остальных матчах Испания подтвердила, что является фаворитом», — сказал Дешам на пресс-конференции.
Ямаль назвал матч с Францией самым важным в своем карьере
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 с Францией.
«Это особенный день. Самый большой и важный матч в моей карьере, без сомнений. Есть ситуации сложнее, чем футбольный матч. Мне нужно сохранять спокойствие. Я знаю, на что способен, и не чувствую ни малейшего беспокойства. Страх? Нет страха. Мы чемпионы Европы. Мы никого не боимся», — цитирует 19-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.
Кубарси заявил, что не боится Мбаппе
Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от дуэли с Килианом Мбаппе в предстоящем матче чемпионата мира.
«Мбаппе? Я его не боюсь. Никакого страха. Но все знают, какими качествами он обладает. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, одного его рывка или действия достаточно, чтобы изменить ход игры. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Поэтому нужно сохранять максимальную концентрацию все 90 минут», — приводит слова Кубарси Diario AS.
Перед матчем Франция — Испания пройдет минута молчания
Перед полуфинальным матчем чемпионата мира пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце.
«Перед матчем Франция — Испания пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов. Мы никогда не забудем», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети.
Франция — Испания: потери
Информация о травмированных в сборной Франции не поступала.
У испанцев есть повреждение у нападающего Йереми Пино.
Результаты сборной Испании на ЧМ-2026
Сборная Испании стала первой в группе H, набрав семь очков. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и одолела Уругвай (1:0).
В плей-офф «красная фурия» прошла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1).
Результаты сборной Франции на ЧМ-2026
Сборная Франции финишировала первой в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
В плей-офф французы разгромили шведов (3:0), прошли парагвайцев (1:0) и Марокко (2:0).
Где смотреть трансляцию матча Франция — Испания
Матч сборных Франции и Испании в прямом эфире покажет «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Франция — Испания
Матч Франция — Испания состоится во вторник, 14 июля, в Арлингтоне на стадионе AT&T. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу.
Обе команды на турнире в Америке не проигрывали: у французов — шесть побед в шести матчах, у испанцев — пять побед при одной ничьей. Кроме того, соперники на ЧМ-2026 отличаются надежной обороной: у французов два пропущенных мяча, у испанцев — один.
Зато в нападении команда Дидье Дешама выглядит предпочтительнее — 16 голов против 11. Восемь голов в составе французов забил Килиан Мбаппе, пять — Усман Дембеле. У испанцев четыре мяча на счету Микеля Ойярсабаля, два забил Микеля Мерино.
Последние очные матчи сборных получаются зрелищными. В 2021-м французы выиграли в финале Лиги наций со счетом 2:1. На Евро-2024 в полуфинале испанцы с таким же счетом взяли реванш. В полуфинале Лиги наций 2025 года «красная фурия» снова выиграла — 5:4.
«СЭ» будет подробно следить за полуфиналом ЧМ-2026 Франция — Испания. Присоединяйтесь!