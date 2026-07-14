Ямаль — о скандальном заявлении экс-министра Испании: «Именно в этом и заключается футбол — в интеграции»

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал скандальное заявление бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что Франция — великая команда, но «в ней нет французских игроков».

«Завтра мы сыграем блестящий матч, но если футбол и служит какой-то цели, то это объединение людей. Франция и Испания — примеры интеграции. Именно в этом и заключается футбол — в интеграции. Не в том, чтобы говорить о том, что сказал кто-то другой», — сказал 19-летний футболист на пресс-конференции.

Ямаль является сыном марокканца и экваториальной гвинейки.

Полузащитник дебютировал в сборной Испании в сентябре 2023 года. В 31 матче за национальную команду он забил семь голов и отдал 12 результативных передач. На ЧМ-2026 у него один гол в шести играх.

Сборная Испании сыграет со сборной Франции в полуфинале ЧМ-2026. Матч пройдет 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.