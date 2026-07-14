Заир-Эмери перед полуфиналом ЧМ-2026 против Испании: «Мы — Франция и никого не боимся»

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери отреагировал на высказывания футболистов сборной Испании Нико Уильямса и Ламина Ямаля в преддверии полуфинала чемпионата мира-2026.

Ранее Ямаль заявил, что не боится Франции и напомнил, что Испания является чемпионом Европы 2024 года. Уильямс также высказывался в уверенном ключе.

«Не знаю, что они думают. Мы — Франция и никого не боимся. Сосредоточены только на себе. Они могут высказываться — это ничего не дает. Матч играется не в соцсетях и не в СМИ, а завтра на поле. Честно говоря, я не читаю, что говорят. Об этом же говорили перед матчем с ПСЖ. Мы думаем только о себе, о матче, а не о чужих заявлениях», — приводит Mundo Deportivo слова Заира-Эмери.

Говоря о Ямале, француз отметил, что не стоит концентрироваться только на одной фигуре.

«Футбол — коллективная игра, Испания — великая команда. Мы тоже. Ламин очень хорош: может обыграть, очень быстрый... Но прежде чем говорить о Ламине, нужно говорить обо всей испанской команде», — добавил он.

Матч между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.