Дешам: «Можно предположить, что игра Франция — Испания будет зрелищной»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уклонился от вопросов о статусе фаворита своей команды на чемпионате мира-2026 перед полуфинальным матчем со сборной Испании и оценил игру соперников.

«Они умеют очень хорошо атаковать и защищаться. Они пропустили всего один гол. Луис де ла Фуэнте и я, мы умеем хорошо защищаться, но с качеством атакующих игроков обеих команд можно предположить, что это будет зрелищная игра.

Если вы видели, что Испания сделала в первом матче против Кабо-Верде (0:0), забудьте об этом. Но в остальных матчах Испания подтвердила, что является фаворитом. Я не хочу оказывать дополнительное давление на Луиса и его команду. Он очень хорошо знает, что люди возлагают большие надежды на его коллектив», — сказал Дешам на пресс-конференции.

Игра Франция — Испания пройдет 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.