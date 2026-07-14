Касильяс уверен, что сборная Испании выйдет в финал чемпионата мира-2026

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс уверен, что испанцы победят сборную Франции в полуфинале чемпионата мира-2026.

45-летний футболист выступил с речью на мероприятии, организованном Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в Далласе, которое собрало некоторых чемпионов мира 2010 года. Помимо Касильяса, на нем присутствовали Хесус Навас, Пепе Рейна и Фернандо Льоренте.

«Я говорю от имени всех своих товарищей, которые пытаются вдохновить всю страну. Мы пережили прекрасные, замечательные моменты. Мы всегда старались отдавать все за сборную, чтобы испанцы гордились своей национальной командой. Мы уверены, что снова будем в финале чемпионата мира и будем мечтать о второй звезде на футболке. От себя и от всех моих товарищей, которые когда-либо надевали эту футболку и помогали исполнять мечты, большое спасибо и да здравствует Испания!» — приводит Mundo Deportivo слова Касильяса.

Полуфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.