Рабьо перед полуфинальным матчем ЧМ-2026: «У нас нет специального плана против Ямаля»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Испании заявил, что защита против соперника не сводится только к тому, чтобы нейтрализовать полузащитника Ламина Ямаля.

«У нас нет специального плана против Ямаля. Мы сосредоточены на всей испанской команде, а не на одном игроке. Мы знаем, что они опасны везде. Он, их линия атаки, их владение мячом, их игра вблизи штрафной, их пасы. Я думаю, нам нужно сосредоточиться на всем этом, а не на одном игроке и его индивидуальных качествах», — цитирует ESPN 31-летнего футболиста.

Игра Франция — Испания пройдет 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.