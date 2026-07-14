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Сегодня, 08:47

Дешам заявил, что Мбаппе готов к полуфиналу чемпионата мира-2026 против Испании

Алина Савинова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической готовности нападающего Килиана Мбаппе к полуфинальному матчу чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

В понедельник 27-летний футболист отработал лишь часть тренировки по облегченной программе, однако Дешам заявил, что поводов для беспокойства нет.

«Нельзя быть готовым больше, чем на 100 процентов. Да, он готов на 100 процентов. Днем он тренировался отдельно. Он имеет право, как и другие, сыграть 10 минут вместо 20 во время игрового упражнения», — цитирует Дешама RMC Sport.

Матч между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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