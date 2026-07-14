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Сегодня, 11:00

Франция — Испания: статистика личных встреч

Франция и Испания сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала чемпионата мира по футболу во вторник, 14 июля. Игра пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За всю историю команды встречались 12 раз (без учета товарищеских матчей), 6 побед одержала Франция, 4 победы — Испания, еще 2 матча завершились вничью. Разница мячей — 21-17 в пользу французов. Единственная игра в финальной стадии чемпионата мира состоялась в 2006 году и завершилась победой Франции со счетом 3:1.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Франция — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
Испания

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