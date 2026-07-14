Франция и Испания сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу

Сборные Франции и Испании сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Игра состоится на стадион «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире матч эксклюзивно покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. На федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru будет повтор первого полуфинала ЧМ в 9.30, 12.40 и 18.00 в среду, 15 июля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Результаты команд на ЧМ по футболу — 2026

Сборная Испании стала первой в группе H, набрав семь очков. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и одолела Уругвай (1:0). В плей-офф «красная фурия» прошла Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1).

Сборная Франции финишировала первой в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В плей-офф французы разгромили шведов (3:0), прошли парагвайцев (1:0) и Марокко (2:0).

Статистика

Обе команды на Кубке мира в США не проигрывали: у французов — шесть побед в шести матчах, у испанцев — пять побед при одной ничьей. Соперники на ЧМ-2026 отличаются надежной обороной: у французов два пропущенных мяча, у испанцев — один.

Зато в нападении команда Дидье Дешама выглядит предпочтительнее — 16 голов против 11. Восемь голов в составе французов забил Килиан Мбаппе, пять — Усман Дембеле. У испанцев четыре мяча на счету Микеля Ойярсабаля, два забил Микеля Мерино.

История личных встреч

За всю историю команды встречались 12 раз (без учета товарищеских матчей), 6 побед одержала Франция, 4 победы — Испания, еще 2 матча завершились вничью. Разница мячей — 21-17 в пользу французов. Единственная игра в финальной стадии чемпионата мира состоялась в 2006 году и завершилась победой Франции со счетом 3:1.

Последние очные матчи сборных получаются зрелищными. В 2021-м французы выиграли в финале Лиги наций со счетом 2:1. На Евро-2024 в полуфинале испанцы с таким же счетом взяли реванш. В полуфинале Лиги наций 2025 года «красная фурия» снова выиграла — 5:4.