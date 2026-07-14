Барбоза о возможном расширении числа участников ЧМ: «Уровень турнира будет хуже. Количество не равно качество»

Португальский агент Пауло Барбоза поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«На мой взгляд, это не целесообразная идея. 64 команды — это слишком много, уровень чемпионата мира будет хуже. Количество не равно качество. Плюс расширение чемпионата — это увеличение нагрузки на футболистов, на страну, принимающую турнир. Важно, чтобы в турнире принимали участие сильнейшие сборные мира. Поэтому не считаю идею расширения чемпионата мира до 64 команд хорошей», — сказал Барбоза «СЭ».

ЧМ-2026 стал первым чемпионатом мира по футболу, в котором приняли участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год в финальных стадиях мировых первенств выступали 32 команды.