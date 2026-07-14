Де ла Фуэнте: «Франция сейчас гораздо лучше, чем была, когда мы встречались с ними раньше»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Франции.

«Франция сейчас гораздо лучше, чем была, когда мы встречались с ними раньше. Индивидуально они выросли. Килиан Мбаппе стал лучше, Усман Дембеле стал лучше. Как команда они стали лучше. Мы тоже прибавили.

Мы очень внимательно изучили Францию. Их футбольное мастерство исключительно. Но и наше — тоже. Задача — не дать этим игрокам свободно бегать, помешать им взаимодействовать друг с другом и максимально снизить влияние их сильных сторон. Это футбол.

Я уже говорил, что это легко мог бы быть финал турнира. Другой полуфинал между Аргентиной и Англией тоже можно было бы считать финалом чемпионата мира. Четыре оставшиеся команды входят в число лучших в рейтинге ФИФА — четыре лучшие в мире.

Это означает, что мы должны продолжать прогрессировать. Мы должны исключить ненужные ошибки. Мы не можем давать сопернику легких возможностей. Мы должны контролировать игру настолько, насколько это возможно. Мы должны быть дисциплинированными и умными в обеих штрафных площадках, в защите и атаке. Именно такие установки мы дадим нашим игрокам», — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра Франция — Испания пройдет 14 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.