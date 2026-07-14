Сборные Франции и Испании сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на стадионе «Даллас Стэдиум» в Далласе (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Мнения о матче Франция — Испания

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его игроки именно там, где и должны быть.

«Мы именно там, где хотели быть. Я представляю, сколько волнения и страсти царит во Франции. Здесь же мы находимся в своем собственном мире, и я в этом еще больше уверен. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьезное препятствие».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил предстоящую встречу с французами и заявил, что его команда способна победить.

«Все дело в характере команды. Для меня большая честь тренировать такую целеустремленную и стремящуюся к совершенствованию команду. Справедливо полагать, что мы можем победить Францию. Мы будет упорно работать над этим. Мы единственная сборная, которая победила ее дважды. Встретятся две великие команды».

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Испания

Букмекеры считают Францию фаворитом встречи. Победа французской команды оценивается коэффициентом 2.35. Ничья идет за 3.25, победа Испании — за 3.35.