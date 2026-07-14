Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину после вылета с ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил игроков сборной, не вернувшихся на родину после поражения в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

6 июля бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2 и впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал ЧМ. Как сообщали СМИ, самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом — защитником Данило. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в свои клубы.

«На самолете национальной команды почти никого не было, какой позор. Только один игрок вернулся, остальные все остались там», — сказал Луис Инасиу Лула да Силва в видео, опубликованном Globo.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В полуфинал турнира вышли Франция, Испания, Аргентина и Англия.